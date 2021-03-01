Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями до 15 марта, сообщили в региональном оперштабе.

В то же время в регионе был ослаблен ряд ограничений. Так, лимит посетителей культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе увеличен до 75% от вместимости площадки. Также до 75% увеличен лимит посетителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 77 690 случая COVID-19. более 70 тыс. пациентов выздоровели. От вируса умерли 2 387 больных.