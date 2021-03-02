«Татнефть» сократила добычу в феврале на 14,2%

Добыча ГК «Татнефть» в феврале 2021 года составила 2 млн тонн, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. С начала года было добыто 4,2 млн тонн нефти, падение по сравнению с показателями 2020 года составило 13%. Об этом говорится в сообщении компании.

ПАО «Татнефть» добыло в феврале 1,9 млн тонн. С начала года нефтедобыча компании составила 4,1 млн тонн, что на 622 тыс. тонн меньше к соответствующему периоду 2020 года.

За пределами Татарстана с начала года было добыто 48,9 тыс. тонн нефти, включая 23,1 тыс. тонн в феврале. Добыча сверхвязкой нефти за два месяца 2021 года составила 574,2 тыс. тонн, в том числе 273,2 тыс. в феврале.

"Ъ-Казань"