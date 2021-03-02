Instagram ввел функцию Live Rooms для групповых прямых трансляций

Социальная сеть Instagram вводит функцию Live Rooms, с ее помощью каждый пользователь сможет приглашать в свою прямую трансляцию до трех человек, сообщается в блоге соцсети. Ранее можно было пригласить только одного пользователя.

Instagram отмечает, что это нововведение предоставит пользователям больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией: позволит проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии. Обновление также поможет пользователям монетизировать свою деятельность, зрители эфиров смогут покупать специальные значки для поддержки понравившихся авторов. Кроме того, можно будет проводить акции по сбору средств.

Ранее Telegram разрешил создавать группы трансляций с неограниченным числом участников, до этого было ограничение 200 тыс. Писать сообщения в таких группах смогут только администраторы, а другие пользователи будут общаться в групповом голосовом чате.

В феврале популярность в России получила соцсеть Clubhouse, в ней пользователи могут общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. При этом рост популярности соцсети привел и к росту мошенничества.

Подробнее о мошенничестве — в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».