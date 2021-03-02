Авиакомпания «Россия» будет летать из Перми в Шарджу вместо Дубая

Авиакомпания «Россия» запускает прямые рейсы Пермь — Шарджа (ОАЭ). Перелеты по этому направлению появились в расписании пермского аэропорта. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по пятницам, первый запланирован на 5 марта. Согласно расписанию, полетная программа продлится до 26 марта.

Ранее «Россия» планировала с 5 марта начать выполнение рейсов из Перми в Дубай. В пресс-службе Большого Савино пояснили, что было решено сменить аэропорт прибытия.

Допуск на выполнение перелетов Пермь — Шарджа запросила также компания «Уральские авиалинии». Перевозчик планирует выполнять по этому направлению три рейса в неделю.