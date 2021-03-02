ЕАН: в отношении директора «Мотива» возбуждено дело из-за неуплаты налогов

В отношении гендиректора ООО «Екатеринбург-2000» (оператор «Мотив») Алексея Артемасова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), пишет ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, на которую ссылается агентство, в период 2015-2017 годов компания в целях занижения налоговой налогооблагаемой базы могли совершить ряд фиктивных сделок на сумму более 2,6 млрд руб. с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок». По данным агентства, накануне сотрудники региональных СКР и ФСБ провели обыски в офисе компании на Мамина Сибиряка, 85, а также в местах жительства сотрудников компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Екатеринбург-2000», по итогам 2019 года получило чистый убыток в размере 68,6 млн руб. против 34 млн руб. прибыли годом ранее. Прибыль от продаж выросла почти в пять раз, до 159 млн руб. По 32% долей ООО принадлежат Милтон Инвест Лимитид и Коллинз Интернэшнл Лимитид (Чарльзтаун, Южная Каролина, США), Гленфилд Менеджмент Лимитид Лайабилити Парнершип (Лондон, Великобритания), 4% принадлежит екатеринбургскому бизнесмену Виталию Кочеткову. Считается, что он контролирует думу Екатеринбурга и входит в окружение губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, в августе 2020 года в офисе компании проходила выемка документов. Компания тогда заявляла, что были изъяты документы одного из контрагентов оператора.