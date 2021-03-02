США выделят Украине $150 млн при условии прогресса в оборонной сфере

Министерство обороны США выделит Украине еще $150 млн при условии значительного прогресса в ключевых реформах в сфере безопасности, заявил Пентагон. Всего в 2021 году Вашингтон планирует выделить $250 млн. Пока Киев получит первую часть — $125 млн.

Эти средства были выделены в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI). Первый пакет пойдет на подготовку и оснащение армии, также Киев получит два патрульных катера Mark IV, что поможет Украине защищать свои территориальные воды.

«Оставшиеся $150 млн из одобренных Конгрессом средств USAI будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны в координации с Госдепартаментом убедится, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году»,— говорится в заявлении Пентагона.

Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение Украине $250 млн на военную помощь. Это на $50 млн меньше, чем в 2020 году. Вашингтон при этом планирует подготовить отдельный доклад по Украине с описанием ее военных возможностей и потребностей, а также с оценкой прогресса в реформах в оборонной сфере.

О том, что еще предусмотрено в оборонном бюджете США,— в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».