США выделят Украине еще $125 млн в рамках военной помощи

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня министерство обороны США объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности. Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО»,— сказал Джон Кирби.

Он добавил, что в пакет войдут два патрульных катера Mark IV, которые призваны помочь Украине защищать свои территориальные воды. Американские военные консультанты обучат украинскую сторону обращаться с ними. «Это доведет наши обязательства по поставкам в общей сложности до восьми патрульных катеров: два в 2021 финансовом году и в 2020 финансовом году и затем четыре через финансирование по линии госдепартамента. Ракеты Javelin не входят в этот пакет»,— добавил представитель Пентагона.

Он также заявил, что Вашингтон планирует продолжать передавать Киеву в том числе так называемые летальные вооружения. Необходимость этого объясняется шагами России, заявил Джон Кирби. По его словам, детальная информация о пакете военной помощи Украине будет обнародована позднее.

В феврале Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны договорились «начать новый день» в отношениях.

Напомним, оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает выделение $250 млн Украине на военную помощь. Это на $50 млн меньше, чем в 2020 году. В документе упомянута необходимость выпуска отдельного доклада по Украине — с описанием ее военных возможностей и потребностей, а также с оценкой прогресса в реформах в оборонной сфере.

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».