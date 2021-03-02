Объем экспорта Свердловской области в 2020 году увеличился до $7,6 млрд

По итогам 2020 года объем экспорта Свердловской области увеличился на 4% и достиг $7,6 млрд. Как подчеркнули в департаменте информационной политики региона, весь товарооборот области вырос до $12,6 млрд, что на 4% больше, чем в 2019 году. Ключевыми странами-контрагентами в прошлом году стали Китай, Германия, Казахстан, США и Турция.

Объем экспорта вырос за счет поставок машиностроительной продукции широкого спектра, пояснили в региональном департаменте информполитики. Так, по объемам продаж дыхательной аппаратуры Свердловская область стала первой в России. Уральскую медтехнику покупали Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Сербия и Узбекистан. Также вырос экспорт железнодорожного оборудования, электротехники и оснащения для энергетических объектов.

«Экспортная деятельность дала возможность свердловским предприятиям сохранить уровень производства, финансовую устойчивость и, конечно, рабочие места. Если первый квартал года был проблемным, то уже во втором мы вышли на первое место в стране по несырьевому экспорту в Китай, третий и четвертый квартал были относительно стабильными»,— отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в 2020 году объем экспорта продукции свердловских предприятий в Китай превысил $1,9 млрд, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. В целом товарооборот с Китаем за прошлый год увеличился на 35% — до $2,8 млрд. Основной рост показали поставки металлов и изделий из металла.