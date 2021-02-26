Свердловская область увеличила экспорт в Китай в 1,6 раза до $1,9 млрд

По итогам 2020 года объем экспорта продукции предприятий Свердловской области в Китай превысил $1,9 млрд, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в департаменте информационной политики региона. В целом товарооборот с Китаем за год вырос на 35% и составил $2,8 млрд.

Сильнее всего выросли поставки металлов и изделий из металла, говорится в сообщении. Кроме них Свердловская область экспортирует в Китай машиностроительную, химическую, минеральную продукцию. Объем экспорта продовольствия за 2020 год составил $7,4 млн.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова, Россия и Китай обсудят продолжение сотрудничества на площадке VII Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в июле в Екатеринбурге. «Мы прорабатываем с китайской стороной ряд деловых мероприятий: тематические секции по экспорту услуг, продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, развитию интернет-торговли, биржу деловых контактов. Мы готовим в адрес консульства пакет предложений по сотрудничеству, в том числе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона и ждем встречных инициатив»,— сказал он.

Михаил Мананников