Сенаторы предлагают учитывать службу в армии при досрочном выходе на пенсию

Совет федерации обсуждает с Минтрудом возможность включения службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию на льготных условиях, сообщила зампред комитета по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, это обойдется в 2 млрд руб. ежегодно. Сенатор отметила, что срочная служба — это обязанность, и люди, которые ее не проходили, оказываются в более выгодных условиях.

Елена Бибикова пояснила, что сейчас период срочной службы включают в стаж для назначения пенсии на общих основаниях. При этом служба в армии является нестраховым периодом и не включается в стаж, дающий возможность выйти на пенсию на льготных условиях.

«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил»,— пояснила госпожа Бибикова ТАСС.

Сенатор отметила, что отсутствие стажа бывает в случае безработицы или ухода за ребенком, однако служба в армии «вызывает много вопросов».

В России с 1 января 2019 года вступила в силу пенсионная реформа, рассчитанная до 2028 года. Пенсионный возраст будет постепенно увеличен на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, был сокращен на три года: для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин — с 40 до 37 лет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность отказа от срочного призыва. Он напомнил, что граждане обязаны проходить службу по Конституции.