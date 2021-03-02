Еще два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — 55-летний мужчина и 84-летняя женщина, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 16 жителей Ижевска, 11 граждан из Малопургинского района, 10 — из Глазова, по восемь — из Игринского района и Воткинска, семь — из Якшур-Бодьинского района, пять — из Завьяловского района, четыре — из Балезинского района, три — из Ярского района, по два — из Алнашского и Юкаменского районов. В их числе трое детей до 14 лет и 16 человек старше 65 лет. При этом 89 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 28447 случаев заражения коронавирусом. Из них 364 закончились летальным исходом, 25110 человек выздоровели, 112 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.