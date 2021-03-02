Работники завода РМК просят облпрокурора вмешаться в происходящее на предприятии

Более 130 работников саратовского завода резервуарных металлоконструкций (РМК), обратились в прокуратуру Саратовской области с просьбой вмешаться в ситуацию на предприятии и принять меры прокурорского реагирования к действующей администрации.

Как следует из текста обращения (имеется в распоряжении „Ъ-Средняя Волга“), руководство предприятия якобы не заинтересовано в восстановлении предприятия.

Рабочие сообщают, что с февраля 2021 года находятся в отпуске за свой счет и соответствующие заявления их вынудила написать действуюзая администрация завода.

Сотрудники просят прокурора области Сергея Филипенко организовать встречу работников предприятия с его участием, а также пригласить на нее представителей правительства Саратовской области, ООО «Регион» и администрации завода РМК «с целью выяснения обстоятельтств, происходящих на предприятии, для внесения ясности для рабочих, понимания, что будет дальше».

«Нарушение прав трудового коллектива предприятия происходит довольно продолжительное время, заработная плата до настоящего времени полностью не закрыта, долги прошлых лет существуют, при этом предприятие работало и зарабатывало»,— говорится в письме, адресованном прокурору Саратовской области.

Ъ-Средняя Волга