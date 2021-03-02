Собственникам гаражей на Разгуляе выплачено более 69 млн рублей

Владельцам гаражных боксов в микрорайоне Разгуляй из бюджета региона выплачено 69,6 млн руб. в качестве компенсаций. Как сообщили «Ъ-Прикамье в региональном минстрое, всего деньги получили 142 собственника, средняя сумма выплаты составила 450 тыс. руб. Размер компенсации определялся на основании отчета о рыночной стоимости объектов, выполненного Пермской ТПП. Как ответили в министерстве, в январе-феврале выплаты не производились из-за внесения изменений в адресную инвестиционную программу, в марте они будут продолжены.

Напомним, на участках, которые занимают гаражные боксы, планируется построить новое здание театра оперы и балета. Начиная, с апреля 2019 года подрядной организацией было снесено 117 гаражей. В результате по данному факту в отношении экс-начальника ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова было возбуждено уголовное дело. В зависимости роли каждого указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации.

По версии следствия, Дмитрий Левинский дал незаконное указание господину Жигунову снести гаражные боксы. Общая сумма ущерба составляет более 47 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», господа Левинский и Жигунов признали свою вину и просят рассмотреть их уголовное дело в особом порядке.