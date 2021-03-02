Бывшему главе управления Ростехнадзора вспомнили взятку

Вчера в Татарстане задержали бывшего руководителя управления Ростехнадзора (отвечает за промышленную безопасность в трех приволжских регионах) Бориса Петрова. Его подозревает в получении взятки в 1,4 млн руб. через своего подчиненного от одного из заводов Набережных Челнов. Ранее сообщалось, что уголовное дело может быть связано с запуском в Татарстане производства стиральных машин китайской компании Haier. В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для господина Петрова.



О задержании экс-руководителя приволжского управления Ростехнадзора (федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) Бориса Петрова вчера сообщило следственное управление (СУ) СКР по Татарстану. Бывший чиновник подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В СУ уточнили, что в 2019 году, когда Борис Петров возглавлял управление Ростехнадзора, он получил через посредника взятку в размере 1,4 млн руб. от одной из компаний. По версии следствия, господин Петров способствовал ООО «в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки» в Набережных Челнах, а посредником выступил бывший руководитель территориального отдела Ростехнадзора в этом городе.

«Противоправная деятельность подозреваемого установлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», которые провели сотрудники СУ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану, говорится в релизе. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд, чтобы ходатайствовать «об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных мер пресечения». «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— отметила пресс-служба СУ.

Борису Петрову сейчас 64 года. Он окончил Казанский государственный университет (1978 год) и Московский государственный университет коммерции (1997 год), является заслуженным экологом РФ. В начале 1990-х господин Петров работал в государственном комитете экономики ТАССР, затем руководил Экологическим фондом Татарстана.

В 2001 году господин Петров стал министром экологии республики. Тогда региональное правительство возглавлял нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2005 году Борис Петров стал федеральным чиновником — руководителем приволжского управления Ростехнадзора (следит за соблюдением требований промышленной безопасности в Татарстане, Чувашии и Марий Эл). На этой должности он работал более 15 лет. В мае 2020 года он ушел в отставку, заявив, что доволен работой, которую сделал за эти годы. Сейчас исполняющим обязанности руководителя управления является Родион Карпов.

Бывший глава набережночелнинского отдела Ростехнадзора Ренат Хакимов был задержан в конце прошлого года. В декабре 2020 года суд в Казани поместил его под домашний арест (на тот момент господин Хакимов был заместителем главы исполкома Нижнекамска). Тогда в деле также фигурировала сумма в 1,4 млн руб. Как сообщало издание «Бизнес Online», он «якобы заставил субподрядчика завода стиральных машин Haier заключить контракт с аффилированной экспертной организацией», на чей счет была направлена сумма. Напомним, что китайская компания Haier в 2019 году открывала производство стиральных машин в Набережных Челнах. Ренат Хакимов на судебном заседании заявил, что действовал по указанию руководства управления. По всей видимости, таким образом следователи и вышли на Бориса Петрова.

Связаться с адвокатами господина Петрова „Ъ“ вчера не удалось. В СУ не сообщили, признает ли бывший чиновник свою вину.

Кирилл Антонов