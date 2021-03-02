Образована 30 марта 2018 года в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. На момент объявления о сделке в 2017 году, по данным Nielsen, AB InBev занимала 12,2% российского пивного рынка, Anadolu Efes — 15%. В России AB InBev Efes управляет 11 пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске и Уфе, а также тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. На территории Украины у компании три пивоваренных завода. Портфель пивных брендов включает BUD, BUD Alcohol Free, Spaten, Corona Extra, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, «Старый мельник из бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и др. Также выпускает квас «Силич». В 2019 году AB InBev Efes в России получила 66,01 млрд руб. выручки и 114,86 млн руб. чистого убытка (данные «СПАРК-Интерфакс»). Выручка AB InBev в 2020 году сократилась на 3,7%, до $46,88 млрд, валовая прибыль уменьшилась на 8,2%, до $27,24 млрд, следует из отчетности компании.