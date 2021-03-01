Роскомнадзор подаст в суд на Twitter за неудаление информации

Роскомнадзор намерен привлечь Twitter к административной ответственности за неудаление запрещенной в России информации. Ведомство составит протоколы и передаст их в суд, который примет решение о размере штрафа.

«Роскомнадзор составит в отношении социальной сети Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещенной информации. Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc осведомлена о намерениях Роскомнадзора»,— говорится в сообщении Роскомнадзора (цитата по «Интерфаксу»).

Компании грозит штраф от 800 тыс. руб. до 8 млн руб., а в случае повторного нарушения — в размере одной десятой или одной пятой годовой выручки по ст. 13.41 КоАП РФ, напомнил Роскомнадзор.

Ранее 1 марта ведомство сообщило, что Twitter с 2017 года не удалил по требованию властей 2,9 тыс. материалов о суициде, наркотиках и с порнографией. В общей сложности Роскомнадзор направил 28 тыс. требований об удалении материалов.

Подробнее о претензиях ведомства — в материале “Ъ FM” «Twitter пригрозили штрафом».