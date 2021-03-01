Twitter пригрозили штрафом

Twitter могут оштрафовать на 13,5 млрд руб. за отказ удалить запрещенные в России материалы. Об этом заявил член Общественной палаты Артем Кирьянов. Изначально весомым штрафом социальной сети пригрозил Роскомнадзор. Там рассказали, что с 2017 года направили в штаб-квартиру Twitter более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией. Однако, по данным ведомства, почти 3 тыс. обращений компания оставила без ответа и не удалила посты на тему самоубийств, с порнографическими изображениями и публикациями про изготовление и использование наркотиков.

Сейчас Twitter удаляет материалы, которые нарушают не российское, а американское законодательство, объясняет руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Мало потребовать выполнения закона — нужно иметь для этого рычаги, как минимум официальное представительство компании в твоей стране плюс, соответственно, какие-то рычаги влияния, например, на рекламные потоки. И здесь мы попадаем, в общем-то, в ту же ловушку, в которую попало большинство стран, в которых Facebook, Twitter и прочие работают без представительств. Для красоты это называется американскими законами — российские законы их совершенно не волнуют. Как мы можем заставить удалить что-то? Мы пишем письма куда-то, в штаб-квартиру, можно сказать, не знаем, что это за бумажки. Если они что-то удаляют, они могут сказать: это наша добрая воля, три из ваших требований выполнили, а на остальные просто времени нет».

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление запрещенной информации компанию могут оштрафовать на сумму до 8 млн руб., а в случае повторного нарушения штраф увеличивается до пятой части годовой выручки Twitter. Ранее социальную сеть уже наказывали на 4 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. Однако, судя по сообщениям СМИ, штраф Twitter так и не выплатил. Впрочем, сейчас реакция соцсети может и измениться, отмечает управляющий партнер юридической компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян:

«Если даже решение вступит в законную силу и Twitter накажут штрафом, привести в исполнение его практически невозможно, потому что у соцсети нет ни активов, ни счетов, ни работников, ни компаний на территории Российской Федерации.

С другой стороны, мы видим, что Twitter и другие американские компании платят эти штрафы, как это делает, например, Facebook или TikTok, то есть им легче заплатить, чем спорить, менять свою политику.

Мы пока не знаем, будут ли компании пытаться соблюсти российское законодательство, будут ли они дальше игнорировать требования Роскомнадзора. Но в таком случае у последнего есть одна “дубина” — это ограничение доступа к Twitter. Но надо понимать, что это решение политическое, его будут принимать в администрации президента, не в ведомстве, и пока такого решения еще нет».

В конце февраля Общественная палата России составила рейтинг интернет-площадок, нарушающих законодательство «в части распространения деструктивного контента». Список возглавил Twitter, далее следуют Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ульяна Миненкова