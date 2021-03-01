Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении закона

Роскомнадзор заявил, что сервис микроблогов Twitter злостно нарушает российское законодательство. Служба сообщила, что с 2017 года соцсеть не удалила 2862 материала с запрещенной информацией — о способах совершения самоубийства и призывы к ним, о методах изготовления и использования наркотиков.

«В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении»,— говорится в сообщении.

Роскомнадзор предупредил, что, согласно ст. 13.41 КоАП РФ, за нарушение грозит штраф в размере от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Twitter и другие соцсети неоднократно получали претензии со стороны Роскомнадзора. В частности, в феврале ведомство потребовало удалить призывы к участию несовершеннолетних в митингах. Роскомнадзор выявил около 2,5 тыс. видео с таким содержанием.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Соцсети "воспитывают" штрафами».