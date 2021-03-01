Приставы в Татарстане изъяли у должников 97 транспортных средств

Приставы в Татарстане с начала текущего года изъяли за различные долги 97 транспортных средств. В том числе за последний рейд по взысканию налоговых платежей они забрали у должников 9 транспортных средств. Владельцы еще восьми арестованных ТС погасили свои обязательства на месте.

Арестованные автомобили подлежат реализации, если в 10-дневный срок их хозяева не выплатят задолженность, отмечает пресс-служба УФССП.

Как писал «Ъ-Казань», президент Татарстана Рустам Минниханов призвал региональных чиновников «максимально работать» над сокращением налоговой задолженности, которая по итогам сентября 2020 года достигали 8 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"