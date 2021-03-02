Меценатов позвали на малую родину

Власти Башкирии предложили предпринимателям и госслужащим, добившимся успеха в бизнесе или на госслужбе, помогать городам и селам республики. Вчера в регионе запустили проект «Атайсал» (малая родина), в рамках которого любой желающий может выбрать конкретный населенный пункт и профинансировать строительство спортивных объектов, благоустройство территории и так далее. В правительстве Башкирии объясняют запуск проекта стремлением «создать комфортные условия для тех, кто помогает родным деревням, городам». Предприниматели считают, что проект заработает, только если будет обеспечена прозрачность движения денег.

1 марта в Башкирии запустили проект «Атайсал», который, как следует из описания на сайте, «дает возможность оказать помощь малой родине» и направлен на «объединение выходцев из республики, укрепление имиджа республики, а также решение проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители деревень». В рамках проекта — его в минувшие выходные анонсировал глава региона Радий Хабиров — меценаты смогут проспонсировать восстановление или строительство спортивных и детских площадок, парков, музеев, реставрацию объектов культурного наследия или заняться патриотическим воспитанием молодежи в селах. Также их приглашают заняться строительством, реконструкцией спортивных, религиозных объектов и объектов культурного наследия, развитием общественных пространств, помощью животным и охраной окружающей среды, проведением мероприятий, книгоизданием, обновлением фондов библиотек.

Радий Хабиров написал в Facebook, что власти «долго вынашивали хорошую идею». Он предложил присоединиться к проекту людям, достигшим «успеха на ниве госслужбы или в сфере предпринимательства». Глава подчеркнул, что это «ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство». Сам глава, как следует из обращения на главной странице сайта проекта «Атайсал», всегда «хотел сделать что-то доброе и полезное» для села Сайраново Ишимбайского района, откуда он родом, и сейчас планирует «построить в Сайраново на свои средства спортивную площадку».

Пока на портале опубликован только один проект — благоустройство родника в селе Кусекеево Чекмагушевского района, завершить который предполагается к 1 августа текущего года.

«Любой желающий может выбрать на портале нужный населенный пункт и указать тот вид поддержки, который он бы хотел оказать родному краю, или предложить реализовать определенный проект. Сайт автоматически доставляет инициативу до руководства конкретного населенного пункта, и уже местные власти решают, каким образом они могут посодействовать этому проекту. Например, в части выделения земельного участка или подготовки площадки. Все предложения администрация обсуждает с жителями. А инициатор в течение 10 дней получает ответ с координатами того, кто будет курировать проект на месте»,— пояснил заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. В пресс-службе главы региона также добавили, что жители населенных пунктов сами могут разместить заявку, на которую откликнется кто-то из меценатов.

Пресс-секретарь господина Хабирова Диана Ихсанова сообщила „Ъ“, что информация о проектах на портале будет обновляться, так как официально он запущен лишь вчера. «Урал Тагирович (Кильсенбаев — „Ъ“) планировал сегодня-завтра свои проекты тоже загрузить»,— отметила она.

Учредитель ООО «Архангельские варенья» Азамат Галин в разговоре с „Ъ“ отметил, что такая инициатива может быть полезной, если будет прозрачная финансовая отчетность. «На местах, в районах предприниматели и так помогают — кто-то забор за свой счет устанавливает, кто-то газон косит, кто-то с праздниками помогает. Объем помощи, который в таком формате в районах оказывается, весьма приличный. Я вижу в таком проекте смысл, если будеТм видно, как расходуются деньги, чтобы контроль был, как за бюджетными средствами»,— отмечает он.

Председатель совета директоров компании «Уфанет» Марат Ахметшин считает, что идея сделать «удобной и простой процедуру благотворительной земляческой помощи прекрасна». Он тоже считает, что власти должны обеспечить максимальную прозрачность при расходовании денег меценатов. «Если я правильно понимаю, будет создан котел, в который поступят пожертвования, какие-то служащие будут распределять эти средства. Осталось дождаться, чтобы узнать, поверят ли меценаты такому порядку, увидят ли они, что их деньги пошли именно на желаемый объект, потрачены ли деньги эффективно, а не распределены по близким подрядчикам»,— говорит господин Ахметов.

Елена Чиркова