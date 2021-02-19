Сухогрузы уходят в дальний рельс

Как стало известно “Ъ”, через поправки к уже принятому в первом чтении законопроекту об ответственности инвесторов за развитие портовых проектов правительство может ввести приоритетность провоза тех или иных грузов по железной дороге и договоры «вези или плати». Против уже выступила ФАС, где считают, что предложения могут создать дискриминационные условия для грузоотправителей. Эксперты и источники в отрасли также видят серьезные риски дискриминации существующих портовых мощностей и возникновения системы торговли приоритетными квотами.

Минтранс подготовил поправки ко второму чтению к законопроекту об ответственности инвесторов в портовую инфраструктуру, принятому в первом чтении 27 января. Текст документа и ранее вызывал критику со стороны бизнеса и портовиков. По прогнозам ИПЕМ, инициатива грозила государству потерей вложений в объеме 376 млрд руб. до 2030 года (см. “Ъ” от 17 февраля). Ко второму чтению в тексте (с ним ознакомился “Ъ”) появились предложения по введению для грузоотправителей принципа «вези или плати» и приоритетности проезда грузов. Дата второго чтения еще не назначена, срок предоставления поправок к нему истекает 25 февраля.

По новым правилам, если терминалу нужна новая железнодорожная инфраструктура не только необщего, но и общего пользования и при этом владелец новой инфраструктуры необщего пользования заявляет грузопоток более 1 млн тонн, грузоотправитель и перевозчик должны на условиях предоплаты заключить договор с указанием номенклатуры грузов, объемов и сроков перевозки, который будет содержать взаимные обязательства сторон: грузоотправителя — по предъявлению объемов в срок и по предоплате, а ОАО РЖД — по расширению инфраструктуры должным образом и принятии груза к перевозке.

За неисполнение обязательств для обеих сторон предусмотрят штрафы. При этом в тексте говорится, что тарификация в рамках таких договоров может отличаться от обычной. После достройки общих путей заключивший соглашение грузоотправитель сможет использовать эту инфраструктуру в течение срока действия договора в приоритетном порядке.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что с профильными министерствами и регуляторами ведется работа над поправками к законопроекту, после ее завершения текст будет представлен в правительство. В Минэкономики отказались от комментариев. В Минфине рассматривают поправки «в установленном порядке».

В ФАС “Ъ” сообщили, что проект поправок «требует доработок». Представленные предложения могут создать дискриминационные условия для грузоотправителей, считают в службе. Там отмечают, что поправки не имеют прямого отношения к взаимоотношениям инвестора морского порта и владельца инфраструктуры.

В ОАО РЖД тему не комментируют. Возможность обменивать приоритетный пропуск по общей инфраструктуре на инвестиции обсуждается много лет, однако закрепить ее в железнодорожном законодательстве не удавалось.

На рынке предложения восприняли настороженно. В группе компаний «Дело» отмечают, что поправки повышают только степень ответственности инвесторов, не возлагая таковую на государство. Финансовые модели проектов гарантированно претерпят изменения, отмечают там, непредвиденные факторы, как пандемия, могут существенно сдвинуть сроки их реализации, а к тому же на этапе планирования частный инвестор не способен гарантировать грузовую базу с точностью 100%.

Источник “Ъ” в отрасли считает, что может быть создана ситуация, при которой ОАО РЖД будет выгодно ограничивать темпы развития своей инфраструктуры в сообщении с морскими портами, сохраняя дефицит провозных способностей. Фактически речь идет о легализации механизмов приоритизации грузопотоков, продажи провозных мощностей на этапе инвестирования и принуждения к заключению контрактов ship-or-pay, поясняет он.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что поправки фиксируют ответственность инвесторов перед ОАО РЖД, что противоречит логике поручений правительства. Они открывают для монополии возможность получать невозвратную предоплату в счет будущих гипотетических объемов перевозок и перекладывать на инвесторов затраты на ликвидацию узких мест инфраструктуры, подчеркивает источник “Ъ”. Еще один собеседник “Ъ” добавляет, что с новыми поправками существующие порты могут попасть под дискриминационные условия, так как перевозки грузов в их направлении будут осуществляться по остаточному принципу, а вновь построенные получат необоснованные преференции.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен, что принятие поправок в текущем варианте создает серьезные риски для грузоотправителей, использующих инфраструктуру, на которую будут распространяться нормы об осуществлении перевозок в приоритетном порядке.

Анастасия Веденеева, Наталья Скорлыгина