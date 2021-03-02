Общественной палате сохранили погоны

Председателем Общественной палаты Саратовской области нового созыва остался Борис Шинчук, возглавлявший ее с марта 2019 года. Решение было принято вчера на первом заседании обновленной ОП региона. Против его кандидатуры выступил только один член палаты, журналист Татьяна Никитина, которая заявила, что в руководстве ОП должны появиться новые люди. Эксперт утверждает, что фигура Бориса Шинчука удобна власти, так как он опытный и лояльный ­политик.

Вчера большинством голосов члены Общественной палаты Саратовской области нового созыва выбрали председателем Бориса Шинчука, возглавлявшего ОП и в предыдущем созыве.

Как писал „Ъ“, господин Шинчук в марте 2019 года сменил на посту руководителя Общественной палаты региона Александра Ландо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие считало, что в 2014 году господин Ландо пообещал депутату Саратовской областной думы соучредителю АО «Автокомбинат2» (АК2) Андрею Беликову помощь, благодаря которой его компания смогла выиграть большое количество лотов на конкурсе по определению перевозчиков на городские маршруты Саратова. С того времени, по версии следствия, господин Беликов якобы платил Александру Ландо ежемесячно 150 тыс. руб. За три с половиной года, по версии следственных органов, господин Ландо получил от руководителя компании-перевозчика 6,6 млн руб.

Уголовное дело три раза прекращали и снова возобновляли. Последний раз дело было прекращено за отсутствием состава преступления в январе этого года.

Борис Шинчук был председателем Общественной палаты области до господина Ландо, с 2010 по 2012 годы. Когда губернатором области стал Валерий Радаев, господин Шинчук был назначен председателем комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области. В 2016 году он занял пост директора Музея боевой и трудовой славы.

В правительстве экс-губернатора области Дмитрия Аяцкова господин Шинчук работал сначала на должности министра промышленности, с сентября 1997го — министра международных отношений и внешнеэкономических связей, с 2000 по 2002 годы был заместителем председателя областного правительства, министром международных отношений и внешнеэкономических связей.

Новый состав ОП региона был окончательно сформирован 10 февраля, в нее вошли около трети новых общественников.

На вчерашнем заседании Общественной палаты кандидатуру Бориса Шинчука, который вошел в ОП по спискам губернатора, предложил старейший член палаты редактор «Книги Памяти Саратовской области» Георгий Фролов. Свое предложение он объяснил тем, что у господина Шинчука «добрые отношения с губернатором, областной думой и ветеранскими организациями». Его поддержал вице-губернатор Саратовской области, глава аппарата губернатора Игорь Пивоваров. Альтернативных кандидатов на должность председателя ОП предложено не было.

Против господина Шинчука выступила журналист Татьяна Никитина, вошедшая в палату по списку губернатора как член Союза писателей России. Она сказала, что ОП должен возглавить новый человек с экономическим образованием. Тем не менее большинство членов ОП поддержали предложение господина Фролова, и против проголосовал лишь один человек.

Сам господин Шинчук, комментируя свое переизбрание, сказал „Ъ“, что считает, что «должности в палате — это не погоны». «Что будет меняться или происходить в палате, зависит не от меня, а от членов палаты. Мы тут ни с кем не воюем, а отстаиваем интересы жителей, поэтому наша задача — выстроить партнерские отношения с органами власти, организациями и работать на результат. Там, где власть не видит недочетов, подсказывать»,— отметил он.

По его мнению, оценивать сейчас работоспособность нового созыва ОП рано. «Есть разные люди. Но главное, я не люблю беспозвоночных, поэтому ситуация „одобрям-с“ мне не интересна. Если у кого-то будут предложения, будем их рассматривать и работать над ними. Но и „митинговые“ технологии у нас не пройдут, заявить что-то и потом не работать над этим — это хотелки»,— сказал господин Шинчук.

В предыдущем созыве Борис Шинчук не отметился заметными инициативами. В начале февраля этого года он выступил с заявлением в саратовских СМИ с призывом наказать оппозиционера Алексея Навального и его сторонников за оскорбление ветерана Игната Артеменко (20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. руб. — „Ъ“). «Мы все обязаны сегодня встать на защиту ветерана Игната Артеменко, а вместе с ним и всех ветеранов Великой Оте­чественной, сохранить и передать новым поколениям память о Победе!» — заявил господин Шинчук.

Политолог Александр Пантелеев считает, что областное правительство предлагает проверенных людей. «Валерий Радаев — консервативный человек, и даже в правительство он назначает министров из одного и того же круга. Борис Шинчук на всех должностях показал себя как человек, который никогда не подводит власть, поэтому его можно спокойно поставить на этот пост. Думаю, он руководствовался принципом „я его знаю“»,— отметил господин ­Пантелеев.

Сергей Петунин