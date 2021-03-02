Губенатор дует на воду

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» (КВС) уличили в отсутствии «должного контроля» за водопроводными сетями, что привело к крупной коммунальной аварии в Саратове, на сутки оставившей без воды 424 тыс. человек. Это следует из заключения комиссии, собранной по инициативе губернатора Валерия Радаева. Глава региона направил результаты расследования, проведенного в отношении КВС и филиала ПАО «Т Плюс», в прокуратуру с просьбой принять необходимые меры реагирования. Теплоэнергетики настаивают, что проводили восстановительные работы в нормативные сроки, а ООО «КВС» начало собственную внутреннюю проверку, результаты которой будут готовы после 12 марта.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в прокуратуру региона обращение, в котором попросил принять меры реагирования к ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и филиалу ПАО «Т Плюс» после крупной коммунальной аварии. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в основу обращения легли итоги расследования аварии на водонапорном комплексе № 3, которое провела созданная по поручению главы региона правительственная ­комиссия.

Согласно им, причиной сбоя в работе водопроводного комплекса стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. Комиссия пришла к выводу об отсутствии «должного контроля» со стороны ответственных лиц ООО «КВС» в условиях низких температур. Кроме того, несмотря на масштаб аварии, концессионер своевременно не сообщил об отключении водоснабжения у половины города в дежурно-диспетчерские службы.

У главы региона также «есть вопросы» по организации работы котельных ПАО «Т Плюс». В обращении указано, что они смогли обеспечить попавшие в зону отключения дома теплом только на несколько часов, хотя в их обязанности входит обеспечение тепла в случае аварийной ситуации в течение суток и более.

«Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО „Концессии водоснабжения — Саратов“ по факту нарушений, допущенных при оповещении и устранении аварийной ситуации на централизованных сетях водоснабжения города Саратова, а в отношении Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» — на предмет достаточности принятых мер по оснащению котельных резервными емкостями водоснабжения»,— говорится в документе за подписью Валерия Радаева.

Как сообщал „Ъ“, в ночь с 24 на 25 февраля в Саратове без водоснабжения остались 424 тысячи жителей Саратова (по данным Росстата, численность населения областного центра — 838 тыс. человек), без тепла — около 40 тыс. человек. Это абоненты Кировского, Октябрьского, Ленинского и Фрунзенского районов города. Ситуация осложнилась сильными морозами — в ночь отключения было до -27 градусов. Утром 25 февраля в пресс-службе КВС поясняли, что «в связи с низкой температурой наружного воздуха» вышла из строя запорная арматура на водонапорном комплексе № 3, устранение неполадки потребовало отключения воды, что привело к ограничению подачи теплоресурса.

На штатный режим работы КВС планировали выйти к 10 часам утра 25 февраля, а к 13ти — восстановить холодное водоснабжение жителям. Однако ко второй половине дня большинство жителей города, попавших в зону отключения, продолжали испытывать трудности с водоснабжением. По данным ГУ МЧС по Саратовской области на утро 25 февраля, подача холодной воды была ограничена в 2726 жилых домов и порядка 20 объектов социальной сферы, в том числе школы, больницы и детские сады.

В итоге проблемы с водоснабжением на ряде объектов Ленинского района наблюдались и 26 марта, а в некоторых детских садах и школах 26 февраля и 1 марта был объявлен санитарный день — занятия для школьников проводились в дистанционной форме.

Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что у муниципалитета нет «четкой схемы» работы на случай подобной аварии.

«Муниципалитету необходимо проанализировать произошедшее ЧП, сделать организационные выводы и выработать четкую систему, которая должна работать как слаженный механизм в случае подобных аварий. Необходимо сформировать резервные бригады, если это требуется — закупить дополнительное оборудование, выработать четкие сценарии и действовать в рамках протокола»,— подытожил господин Исаев.

В Саратовском филиале ПАО «Т Плюс» утверждают, что все восстановительные работы теплоэнергетики производили в нормативные сроки, оперативно отрабатывали жалобы жителей и проверяли наличие тепла поквартирно.

«Дефекты сетей ГВС (горячего водоснабжения. — „Ъ“) были связаны с нарушением нормального режима работы коммуникаций из-за масштабного отключения холодного водоснабжения в городе. На данный момент специалисты продолжают проводить контрольные обходы тепловых сетей, попавших в зону отключения холодной воды»,— пояснили в пресс-службе компании.

В «Т Плюс» отметили, что часть котельных была переведена на использование воды для подогрева из резервных баков — там, где это предусмотрено проектами. «После того, как этот резерв закончился, специалисты энергокомпании организовали его восстановление и самостоятельно, не дожидаясь действий ответственных за это структур, обеспечили наполнение баков холодной водой с помощью своей спецтехники»,— уточнили теплоэнергетики.

В устранении последствий длительного перерыва подачи холодной воды было задействовано более 30 сотрудников энергокомпании и 65 единиц техники.

В ООО «КВС» рассказали, что 26 февраля в организации началась внутренняя служебная проверка, которая завершится 12 марта. «Тринадцать единиц вышедшей из строя запорной арматуры направлены на экспертизу для установления причины разрушения. Материалы проверки будут переданы правительству Саратовской области, а также направлены в органы прокуратуры»,— пояснили в ­компании.

Марина Ковалева