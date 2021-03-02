Гребешок готовится к проверкам

Предприятия Дальнего Востока, которые занимаются разведением гребешка, мидий и устриц на 600 млн руб. в год, опасаются проблем с бизнесом в новом сезоне. Участники рынка ждут претензий со стороны пограничников из-за контроля экипажей судов и оборудования. Эксперты предупреждают, что излишняя либерализация в этих вопросах может повысить риски браконьерства.

Дальневосточный союз предприятий марикультуры (ДВ СПМ) предупредил о рисках остановки работы компаний, работающих в проливе Петра Великого в Японском море, где действуют пограничный контроль и требования приказа ФСБ «Об утверждении правил пограничного режима». Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмену по Приморскому краю Марине Шемилиной. Копия обращения есть у “Ъ”.

Как отмечает ДВ СПМ, приказ требует от капитана судна не менее чем за два часа до рейса передать пограничникам данные о личном составе и оборудовании судна. Уведомление может выдаваться на срок до года, но в случае изменения данных необходимо подавать его повторно. По словам председателя ДВ СПМ Романа Витязева, рыбоводные участки часто находятся недалеко от берега, а количество и состав людей на судах неоднократно меняются в течение дня, в том числе из-за разных задач и погоды. В таких условиях отправка уведомления не менее чем за два часа до рейса невозможна, указывает он.

Кроме того, перечень технических средств для маломерных судов, в основном используемых в аквакультуре, формально не определен. Это дает пограничным службам возможность запретить выход судов в темное время суток, говорится в обращении. Но специфика работы включает сезонную необходимость проведения мониторинга и охраны, в том числе и ночью, для недопущения хищения продукции, указывают в ДВ СПМ. Союз просит госпожу Шемилину организовать совещание с участием представителей пограничного управления ФСБ по краю и регионального управления Росрыболовства для снятия рисков дестабилизации работы предприятий. В аппарате краевого бизнес-омбудсмена, Росрыболовстве и ФСБ письмо не прокомментировали.

По данным Росрыболовства, в заливе Петра Великого сформировано 90 рыбоводных участков. Общий объем производства продукции аквакультуры в Приморском крае в 2020 году — 48,7 тыс. тонн гребешков, устриц, мидий, морских ежей. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк указывает, что почти 90% продукции обычно экспортируется в Китай, Японию и Южную Корею. Источник “Ъ” оценивает выручку от продажи этого объема до 600 млн руб.

Роман Витязев говорит, что в ДВ СПМ стали фиксировать случаи составления административных протоколов в 2020 году. В апреле начинается активная фаза сезонных работ на рыбоводных участках, так что союз хочет заранее урегулировать спорные вопросы, пояснил он. По словам господина Витязева, в случае претензий компаниям грозит арест судов.

В ДВ СПМ предлагают разрешить предприятиям выходить в море ночью в границах своего рыбоводного участка, а также избавить компании от обязательств подачи уведомлений пограничникам. Как отмечает Илья Березнюк, это избавит бизнес от лишних бюрократических процедур, но может спровоцировать рост браконьерства, так как уведомления позволяют пограничникам контролировать выход судов на рыбоводные участки. По его мнению, можно распространить действия уведомления на более длительный срок и указывать в документах только номера судов, а не состав экипажа или перечень оборудования, которое часто меняется.

У занятых в рыболовстве или рыбоводстве компаний регулярно возникают конфликты с пограничниками. Так, в Северном бассейне служба с августа пытается заставить рыбаков перерабатывать большую часть улова исключительно на берегу (см. “Ъ” от 9 февраля). Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев объясняет это формальным подходом ФСБ к трактовке отраслевого законодательства.

Алексей Полухин