Треску гонят к берегу

Пограничная служба ФСБ продолжает настаивать, чтобы рыбаки, работающие в Северном бассейне, большую часть улова перерабатывали на берегу: это должно загрузить имеющиеся производственные мощности и обеспечить внутренний рынок свежей продукцией. Теперь пограничники настаивают, чтобы отдельно взятое судно занималось только одним видом промысла — либо доставляло на берег улов для переработки, либо занималось этим в открытом море. Участники рынка ожидаемо против, утверждая, что такие ограничения приведут к сокращению объемов вылова.

Пограничная служба ФСБ России считает, что рыболовецкие суда могут работать только по одному из видов квот — прибрежной (в этом случае добытую рыбу доставляют на берег, где она и перерабатывается) либо промышленной (когда переработка улова происходит прямо в море). Такое предложение прозвучало 4 февраля на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса с участием вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом “Ъ” рассказал один из участников совещания. Информацию подтвердили в Союзе рыбопромышленников Севера (СРПС).

Сейчас суда могут осуществлять улов одновременно по двум видам квот. Компаниям выгодно использовать прибрежный промысел, так как они получают дополнительно 20% квот. Это делалось для создания на берегу производственной инфраструктуры. При промышленном промысле рыбодобытчики, не доставляя улов на берег, отправляют его на экспорт, что позволяет им экономить время и ресурсы. Существующая вариативность приводит к тому, что компании, пользуясь преференциями прибрежного промысла, в действительности работают промышленным способом, передал собеседник “Ъ” высказанное на заседании мнение представителя ФСБ. Закрепление за каждым судном только одного вида разрешения на промысел исключит подобные ситуации, уверены в службе. Но на практике такие случаи почти не встречаются, утверждает гендиректор СРПС Константин Древетняк. Кроме того, служба предлагает обязать компании доставлять рыбу на береговые перерабатывающие заводы и торговые сети. В пресс-службе ФСБ не ответили на запрос “Ъ”. В аппарате госпожи Абрамченко заявили, что прозвучавшее на заседании правкомиссии предложение «представляется логичным и оправданным», исходя из задачи обеспечения потребности внутреннего рынка рыбной продукции и загрузки береговых рыбоперерабатывающих предприятий.

ФСБ пытается бороться с переработкой рыбы в открытом море в Северном бассейне с августа 2020 года. Тогда пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району уведомило СРПС, что будет считать незаконным производство рыбной и иной готовой к употреблению продукции на судах, обязав компании доставлять улов на берег в необработанном виде. За нарушение компаниям грозит штраф до 300 тыс. руб. с конфискацией судов. Рыбопромышленники стали переводить суда на промышленный промысел, поскольку доставлять рыбу на берег в необработанном виде было невозможно. В итоге это привело к тому, что потери в 2020 году прибрежного промысла, по оценкам СРПС, составили 7,5 тыс. тонн трески и пикши, что эквивалентно 20% от годовой квоты.

Участники рынка рассчитывают, что после принятия законопроекта, внесенного 21 января 2021 года группой депутатов, у них появится полное право первично перерабатывать в море рыбу, выловленную по прибрежным квотам. По словам собеседника “Ъ”, Виктория Абрамченко принципиально поддержала документ, но перед его принятием необходимо будет урегулировать спорные моменты с ФСБ.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что в компании известно о новом предложении пограничников, но там не понимают, чем оно вызвано. По его словам, если судно занимается в рамках одного рейса промышленным и прибрежным рыболовством, то оно должно обеспечить раздельное хранение улова или рыбной продукции. Целесообразность таких изменений должны оценить в Минсельхозе и Росрыболовстве, считает господин Сенников. В Минсельхозе заявили, что пока не получали новые предложения ФСБ, а в случае их поступления они будут рассмотрены в установленном порядке.

Алексей Полухин