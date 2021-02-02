Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны договорились «начать новый день» в отношениях. 1 февраля господин Блинкен и господин Кулеба поговорили по телефону.

«Он (госсекретарь.— “Ъ”) пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине»,— говорится в заявлении Госдепартамента. В телефонном разговоре также обсуждалось дипломатическое решение вопроса «о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму». Господин Блинкен заявил, что Вашингтон «уделяет приоритетное внимание» суверенитету, целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Разговор с госсекретарем прокомментировал в Twitter господин Кулеба: «В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Он сказал об этом в декабре 2020 года. По его мнению, господин Байден понимает отличия России и Украины.

Об антироссийской линии Джо Байдена — в материале “Ъ” «Республиканцы и демократы сошлись на России».