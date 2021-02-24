Египетский суд вернулся к катастрофе А321

Как стало известно “Ъ”, апелляционный суд Каира отправил на пересмотр в суд первой инстанции иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года. Ответчиками по нему, напомним, являются власти страны в лице бывших премьер-министра Египта и трех членов правительства. По мнению истцов, чиновники допустили преступную халатность при обеспечении безопасности подготовки к полету, что позволило террористам пронести на борт российского лайнера бомбу и взорвать его над Синаем. Однако суд первой инстанции посчитал, что стандарты безопасности были соблюдены, а сама трагедия властями Египта пока расценивается не как теракт, а лишь авиапроисшествие. Теперь суд заново оценит претензии близких жертв трагедии, при этом представители потерпевших рассчитывают, что сыграет свою роль и их обращение к президенту России Владимиру Путину.

По данным источников “Ъ”, решение, которое может оказать решающее значение в отношениях египетской и российской сторон, которые до сих пор никак не могут прийти к общему мнению относительно причин авиакатастрофы над Синаем, принял на днях апелляционный суд Северного Каира. Председатель суда советник Мухаммед Али Саиф после совещания с двумя коллегами-судьями — доктором Хусейном Мухаммадом Халилом и Аделем Махмудом Исмаилом — постановил: вернуть на новое рассмотрение исковое дело отца одного из погибших пассажиров А321 «Когалымавиа» (его данные не разглашаются по этическим соображениям).

Надо отметить, что этот иск — лишь один из 111, поданных к властям Египта от лица родных около 70 погибших. Всего авиакатастрофа унесла жизни 224 человек и стала крупнейшей по числу погибших в истории российской авиации, а для Египта — крупнейшей в истории страны. Данный иск был лишь первым на рассмотрении апелляционной инстанции, а потому все последующие, не исключено, также будут отправлены на пересмотр.

Основанием для этого решения стало отсутствие признаков, отрицающих обоснованность исковых требований, так как все документы были представлены вовремя, соблюдены все предусмотренные египетским законодательством процедуры и т. д. Напомним, что ответчиками по данному иску выступают уже бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил (ушел в отставку в июне 2018 года), а также три министра — внутренних дел, финансов и гражданской авиации. По мнению заявителей, именно они в соответствии с международными стандартами должны были обеспечить безопасность лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха перед вылетом в Санкт-Петербург. Однако террористы каким-то образом пронесли на борт самодельное взрывное устройство, которое сработало через 23 минуты после вылета, что привело к гибели всех находившихся на борту людей.

Как сообщал “Ъ”, СКР возбудил уголовное дело по соответствующей статье 205 УК РФ (теракт), но власти Египта до сих пор с подобной квалификацией не соглашаются. Они признают (так говорится в материалах судебного разбирательства), что действительно имело место некое «незаконное действие» третьих лиц, из-за которого и разбился российский А321, но оно никак не связано с «непосредственными личными ошибками» или халатностью тогдашних высокопоставленных чиновников.

Помимо исков к властям Египта, родственники погибших пассажиров одновременно подали еще ряд заявлений о компенсациях к «Когалымавиа», которое, правда, уже находится в стадии банкротства, как перевозчику и «Ингосстраху» как страховщику, застраховавшему ответственность. Начальная сумма каждого из исков как к властям, так и компаниям составляет $3 млн от каждого из потерпевших. Напомним, что 2–3 млн руб. родственники жертв трагедии получили в России. Некоторые из них пытались судиться на родине, требуя более крупные отступные, но остались ни с чем.

Как сообщал “Ъ”, суд первой инстанции еще в 2018 году отказал по всем позициям по искам жертв теракта как первой, так и второй очереди. Близкие были возмущены, особенно тем, что египетский суд сослался на невозможность установить личности тех, кто был на борту, отсутствие доказательств родственной связи между родственниками и погибшими и т. д. В результате родственники погибших, как сообщал “Ъ”, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их права. Потерпевших особенно волновал вопрос о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Напомним, оно было прервано в одностороннем порядке сразу после трагедии осенью 2015 года. Позже возобновились полеты в Каир, но самые популярные направления для российских туристов — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — подвисли, и именно взрыв в первом из этих аэропортов стал одним из пунктов, по которому стороны до сих пор не могут договориться.

Отметим, что на днях, по данным “Ъ”, родные погибших пассажиров получили еще одно послание из департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. В нем отдельно подчеркивается, что российские «компетентные ведомства» совместно с дипломатами продолжают добиваться «скорейшего и объективного осуществления всех необходимых следственных мероприятий, в том числе квалификации авиакатастрофы как теракта». Надо особо отметить, что это письмо из МИДа близкие жертв взорванного А321 получили фактически одновременно с сообщениями в египетских СМИ о том, что российские авиакомпании с марта смогут выполнять чартерные рейсы на курорты Египта, а эксперты Росавиации же проверили и подтвердили нормы безопасности аэропортов назначения. Впрочем, в самой Росавиации эту информацию не подтвердили, а данные о проверках египетских авиагаваней комментировать не стали, сославшись на режим секретности.

Напомним, что родных погибших в небе над Синаем представляют российские юристы Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили. По словам первого из них, решение апелляционного суда — «первый небольшой, но очень важный шаг к окончательной победе». «Данное решение говорит о том, что египетские власти пересмотрели свой подход к данному делу»,— сообщил “Ъ” господин Загайнов, отметив, что он с коллегами не ожидал подобного развития событий в суде апелляционной инстанции. При этом адвокат подчеркнул, что, «скорее всего, суд получил соответствующий сигнал сверху». «Это решение еще раз подтверждает тот факт, что Египет может в скором времени официально признать происшедшее как теракт»,— заявил, в свою очередь, Давид Кухалашвили.

Сергей Сергеев