Свинина набирает вес

Крупный производитель свинины «Сибагро» со штаб-квартирой в Томске может приобрести белгородский агрохолдинг «Промагро». Сделка, стоимость которой оценивается до 9,5 млрд руб., позволит покупателю увеличить производство свинины примерно с 240 до 300 тыс. тонн в год и войти в пятерку крупнейших компаний на рынке. Потенциал для консолидации отрасли сохраняется, считают эксперты.

«Сибагро» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с ходатайством о приобретении 100% в АО «АПХ "Промагро"». Уведомление опубликовано в базе ФАС. По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году «Сибагро» произвела 237,5 тыс. тонн свинины в живом весе, заняв 4,9% рынка, что соответствует седьмому месту в РФ. Также группа выпускает колбасы, полуфабрикаты, мясо птицы и яйца. Холдинг объединяет 11 предприятий, в основном в Сибири. Штаб-квартира находится в Томске. Консолидированные финансовые показатели не раскрываются. Основным владельцем считается председатель совета директоров Андрей Тютюшев.

«Промагро» управляет тремя свиноводческими комплексами в Белгородской области общей мощностью 64,5 тыс. тонн в живом весе в год. Также включает мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. тонн продукции в год и производство комбикормов на 200 тыс. тонн в год. Земельный банк — 42 тыс. га. В периметр «Промагро» также входит ООО «Русский лен», которое занимается строительством комбината по переработке льняного сырья стоимостью 2 млрд руб. в Смоленской области. В 2019 году выручка ООО «АПК "Промагро"» снизилась на 0,35%, до 6,25 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 83,89%, до 116,97 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». Владелец холдинга — Константин Клюка, который в 2015–2020 годах был депутатом Белгородской областной думы.

В «Сибагро» и «Промагро» оперативные комментарии в понедельник не предоставили. По словам топ-менеджера крупного агрохолдинга, «Промагро» было выставлено на продажу больше года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что причинами могли быть перепроизводство свинины в Белгородской области, риски из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), а также уход в 2020 году с поста губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года, что могло привести к смене политики в отношении местного АПК. Как отмечает эксперт, если стороны договорятся о цене, сделка позволит «Сибагро» не только увеличить долю рынка, но и заметно расширить географическую экспансию. Источник “Ъ” на рынке оценивает бизнес «Промагро» в 8,5–9,5 млрд руб., что соответствует пяти размерам EBITDA.

В 2021 году «Промагро» планировало выпустить 60 тыс. тонн свинины, что на 9% больше, чем годом ранее. Таким образом, за счет сделки «Сибагро» может увеличить производство этого мяса до почти 300 тыс. тонн и стать пятым игроком на рынке после АПХ «Мираторг», Великолукского свиноводческого комплекса, группы «Черкизово» и ГК «Русагро», следует из данных Национального союза свиноводов. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает, что на 20 крупнейших производителей свинины в РФ приходится около 70% рынка и потенциал для консолидации отрасли сохраняется. Хотя, по его словам, из-за роста себестоимости и снижения рентабельности сегодня момент для продажи уже не такой удачный, как полтора-два года назад.

«Сибагро» в последнее время стало заметным покупателем активов в свиноводстве. В 2019 году группа приобрела два комплекса в Новосибирской и Кемеровской областях, которые ранее входили в холдинг «КоПитания». А в прошлом году источники “Ъ” говорили об интересе «Сибагро» к уральской агрофирме «Ариант» (см. “Ъ” от 21 сентября 2020 года). В «Сибагро» позднее заявили, что «официальных переговоров» не ведется. По словам источника “Ъ”, стороны не договорились о цене. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что такая активность «Сибагро» в M&A может привести к росту долговой нагрузки группы.

Анатолий Костырев