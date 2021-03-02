Ozon добился «Ренессанс Правды»

Технологические компании сохраняют спрос на офисные площади, несмотря на перевод части сотрудников на удаленку. Ozon решил открыть в Петербурге центр разработки IT-продуктов, сняв 3 тыс. кв. м в бизнес-центре «Ренессанс Правда». У компании не было офиса в Петербурге с момента перевода штаб-квартиры в Москву в 2000 году. Годовая аренда площадей может обойтись Ozon в 90 млн рублей.

Ozon договорился о долгосрочной аренде 3 тыс. кв. м в бизнес-центре «Ренессанс Правда» на Херсонской улице, рассказали “Ъ” в JLL (брокер сделки). На этих площадях расположится технологическая лаборатория по разработке новых IT-решений и продуктов для в сфере e-commerce, уточнили в компании. Условия сделки и ставку аренды стороны не раскрывают. Бизнес-центр «Ренессанс Правда» принадлежит турецкой инвесткомпании Renaissance Development, его общая площадь составляет 28,1 тыс. кв. м.

Технический директор Ozon Антон Степаненко пояснил “Ъ”, что офис уже начал использоваться. В этом году в нем будет работать более 300 разработчиков и инженеров, что позволит компании стать одним из крупнейших технологических работодателей города, отметил он. Рост бизнеса требует постоянного развития инфраструктуры маркетплейса, логистики, фулфилмент-центров и клиентского опыта, что невозможно без IT-систем, аналитики данных и собственной разработки, добавил господин Степаненко. По его словам, Ozon впервые откроет новый офис в Петербурге с момента перевода штаб-квартиры в Москву в 2000 году.

Руководитель отдела офисной недвижимости компании Maris в ассоциации с CBRE Алена Бердиган оценивает ставку аренды в 2,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, включая НДС. Таким образом, годовая аренда офиса может обойтись Ozon в 90 млн рублей. Локация бизнес-центра характеризуется хорошей транспортной доступностью и неплохим парковочным индексом для центра города, считает руководитель отдела офисной недвижимости IPG.Estate Вероника Чаканова.

В 2020 году бизнес массово перешел на удаленную работу, но представители IT-сектора сохранили потребность в традиционных офисах, указывает руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Петербурге Регина Волошенко. Спрос на офисы у IT-компаний остается стабильным, подтверждает госпожа Бердиган. В прошлом году на долю этого сектора пришлось около 30% арендованных площадей, подсчитала она. По данным Maris в ассоциации с CBRE, совокупный объем сделок по аренде офисных помещений в 2020 году превысил 220 тыс. кв. м.

Доля IT-компаний в структуре поглощения ежегодно растет, но сейчас наблюдается небольшое снижение сделок, поскольку представители отрасли заняли выжидательную позицию из-за влияния пандемии, указывает госпожа Чаканова. При этом участники рынка продолжают отслеживать состояние рынка офисной недвижимости и интересоваться новыми объектами, то есть формируется отложенный спрос, резюмирует она. В этом году «Газпром» и IT-компании продолжат лидировать в структуре спроса с долей более 50% от всего объема сделок, прогнозирует госпожа Волошенко.

Константин Куркин