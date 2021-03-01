MyHeritage вдохнет «жизнь» в фотографии

Генеалогический сайт MyHeritage создал функцию «оживления» фотографий. За выходные сервис стал очень популярным. Нейросеть может анимировать снимки и создавать ролики, длиной до 15 секунд. MyHeritage специализируется в первую очередь на ДНК-текстах для поиска родственников. Поэтому в израильской компании попросили использовать их сервис только для «оживления» фото своих умерших родных. Первые отзывы пользователей оказались неоднозначными: кому-то получившиеся видео показались жуткими, другие, напротив, остались очень довольны. Как работает сервис? И безопасно ли загружать в сеть фото членов семьи? Об этом — Юлия Жданова.

Новый сервис от MyHeritage, который получил название Deep Nostalgia, пользователи сравнивают с «живыми» фото из фильмов про Гарри Потера. Правда, анимирует снимки не магия, а искусственный интеллект. Достаточно зарегистрироваться и загрузить изображение умершего родственника на сайт компании, а дальше все сделает нейросеть. Она обработает фото и на его основе пришлет видео длиной около 15 секунд. На нем у человека со снимка появится мимика, он сможет поворачивать голову, моргать и улыбаться.

Приложением уже воспользовались тысячи людей по всему миру. В их числе редактор “Ъ FM” Иван Корякин: «Попытался “оживить” фотографии своих предков, своего прадедушки, двоюродных дедушек. Я не застал их вживую, поэтому мне сложно сказать, насколько это похоже на правду. Но, во всяком случае, это забавно. Ради теста я также прогнал через эту функцию фотографию своего брата. Я не скажу, что получилось непохоже. С мимикой, конечно, сложно угадать — это больше такой аттракцион, о чем и говорят другие пользователи».

В компании заявляют, что не нарушают конфиденциальность пользователей — фото и видео не передают третьим лицам. При этом в России MyHeritage в прошлом году оказалась в центре скандала. Генпрокуратура тогда начала проверку сервиса после жалобы одного из депутатов. С тех пор компания временно не принимает заказы на ДНК-тесты из России. Тем не менее, функцией «оживления» фото россияне могут пользоваться, и с ее помощью компания фактически сделала профессиональные технологии доступными для всех желающих, говорит IT-эксперт, главный редактор сайта vilianov.com Сергей Вильянов: «MyHeritage сближают эти технологии с простыми людьми, скажем так. То, что раньше было доступно только на серьезном оборудовании, на специальном софте, они, заметно упрощая, но оставляя достаточным по качеству, делают доступным для широких масс».

В MyHeritage подчеркивают, что намеренно отказались от добавления голоса и звуков, чтобы не допустить злоупотреблений, в частности, deepfake с живыми людьми. Технологию, которая лежит в основе Deep Nostalgia, разработала израильская фирма D-ID, которая уже несколько лет работает в области цифровой обработки изображений. Для «оживления» портретов используется искусственный интеллект, который ученые предварительно тестируют на видеороликах с живыми людьми.

Но безопасно ли загружать фото себя или родственников на эту платформу? Гендиректор компании Tazeros.com Артур Хачуян уверен, что доверять этому сервису можно больше, чем популярным соцсетям: «Единственный потенциальный риск в том, что владельцы подобного ресурса получат доступ к этой фотографии и все потенциальные желающие спарсить все фотографии с социальных сетей. Но, я думаю, таких не особо много. Плюс не нужно забывать тот факт, что всегда можно отозвать свое согласие, правда, придется писать им на контактный адрес.

Но вообще в Израиле достаточно высокий уровень безопасности внутри приложений, и государство достаточно жестко контролирует оборот персональных данных».

Нейросети для анимации фото и роликов использовали и раньше. Одним из самых ярких примеров стал ролик с Дэвидом Бекхемом, который создала британская компания Synthesia два года назад. На видео футболист говорит об опасности малярии. Создатели решили перевести на девять языков свой клип. Чтобы синхронизировать видео и речь, использовали искусственный интеллект. Тогда эти технологии выглядели впечатляюще, отмечает генеральный директор компании Intems Алексей Титов.

Но сейчас нейросети больше ассоциируются с технологией deepfake, и новый сервис от MyHeritage тоже нуждается в дополнительной защите, считает эксперт: «Гораздо опаснее вещи, связанные не с утечкой данных, а с тем, что можно взять человека какого-то и, используя его фотографию, создать какое-то видео, которое является фейком. Наложить на него звук тоже уже пробовали и не раз. И эти изображения реалистичны, то есть это, в принципе, опасно для любого публичного человека».

Практически одновременно с ростом популярности сервиса по «оживлению» фотографий появились новости о том, что израильскую компанию MyHeritage купит американская организация Francisco Partners за $600 млн. И куда поступят загруженные фото в таком случае, неизвестно.

Анна Никитина