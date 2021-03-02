Предприятие «Роскосмоса» уходит в банкротство

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о банкротстве АО «Миасский машиностроительный завод». Его направило само предприятие из-за задолженности в размере 2,38 млрд руб. Значительная часть этой суммы — долги за энергоресурсы. Только с 2019 года суд удовлетворил иски поставщиков газа к ММЗ на 1,4 млрд руб. Эксперты отмечают, что завод оказался на грани банкротства из-за сокращения заказов на компоненты и узлы ракет.



АО «Миасский машиностроительный завод (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании себя банкротом. Предприятие заявило о задолженности в размере 2,38 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Заявление подано 26 февраля и пока не принято к производству.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» не стали раскрывать причины, побудившие предприятие подать иск о банкротстве. «АО “ММЗ” действительно подало заявление о банкротстве в связи с наличием нескольких признаков банкротства, в соответствии с действующим законодательством (ст. 9 федерального закона 127-ФЗ от 26.10.2002 г.). Несмотря на подачу заявления, ММЗ работает в штатном режиме, а также обеспечивает работу ТЭЦ, снабжающей теплом и горячей водой северную часть города и поселок Строителей, с привлечением имеющегося персонала предприятия», говорится в ответе на запрос “Ъ-Южный Урал”.

В головной компании ММЗ — АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» — сообщили, что смогут предоставить комментарий не ранее 2 марта.

В 2020 году ММЗ пыталась обанкротить компания из Казани — ООО «Техно-логика». Поставщик металлических изделий направил заявление в ноябре из-за долга в размере 3,3 млн руб. В январе этого года суд принял решение оставить иск без рассмотрения.

В карточке предприятия в «СПАРК-Интерфакс» имеется информация о 126 текущих исполнительных производствах на общую сумму 683,2 млн руб. Из них 412 млн — это «задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию». Арбитражный суд Челябинской области в 2019–2021 годах удовлетворил около 25 исков ООО «НОВАТЭК-Челябинск» к Миасскому машзаводу о взыскании задолженности за поставленный газ на общую сумму более 1,2 млрд руб. Еще 157 млн руб. суд взыскал с предприятия в пользу АО «Газпром Газораспределение Челябинск». Уже в этом году НОВАТЭК подал два иска о взыскании с ММЗ более 190 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, в 2018 году «НОВАТЭК-Челябинск» ограничил поставки газа Миасскому машиностроительному заводу из-за накопившегося долга в размере около 400 млн руб. Тогда завод объяснял причины образования задолженности неплатежами со стороны муниципальных предприятий и населения. ТЭЦ предприятия обеспечивает теплом и горячей водой около 70 тыс. жителей северной части Миасса и поселка Строителей, а это более трети всего населения города.

Миасский машиностроительный завод специализируется на производстве компонентов проектных двигателей ракетных комплексов для военно-морского флота. Также выпускает гражданскую продукцию: резервуарное оборудование для нефтехимической промышленности, светодиодные светильники и пивоваренное оборудование. По данным «СПАРК-Интерфакс», 91,02% доли уставного капитала предприятия принадлежит АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», которое в свою очередь входит в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). 100% акций ОРКК принадлежит «Роскосмосу». Финансовая отчетность предприятия за 2020-й и 2019 год отсутствует. В 2018 году выручка завода составила 1,8 млрд руб. (2,1 млрд в 2017 году), чистый убыток превысил 1 млрд (чистая прибыль 13,8 млн), чистые активы снизились с 1,3 млрд в 2017 году до 264 млн. По данным официального сайта ММЗ, сейчас на заводе работают около тысячи человек.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, большая задолженность у ММЗ образовалась в связи с сокращением гособоронзаказа. «Огромные долги Миасского машиностроительного завода, вероятно, связаны с сокращением заказов на компоненты и узлы ракет. Выпуск же продукции гражданского назначения, скорей всего, больших денег не приносит, поэтому предприятие увязло в долгах. Замечу, что иски к заводу подавали не только ресурсоснабжающие организации, но и поставщики различных материалов и оборудования. Следовательно, ситуация на нем настолько плоха, что иного пути, как банкротство, для него не остается. Пандемия коронавируса тоже могла сыграть свою негативную роль, однако вряд ли она была основным фактором. Скорей всего, ее воздействие было не особо сильным, разве что в части уменьшения заказов на оборудование для выпуска пива и кваса и заболеваемости сотрудников»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова