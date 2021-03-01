World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласовал план восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на сайте организации. План под названием «К чистому будущему российской атлетики» был разработан рабочей группой ВФЛА совместно с международными экспертами.

В документ входят изменения по нескольким направлениям. В частности, для развития культуры чистого спорта план предусматривает изменение подхода к управлению ВФЛА и ее организационной структуры.

«Это не конец, а начало долгого пути, в котором ВФЛА предстоит проделать невероятную работу по восстановлению доверия. Международные эксперты считают, что команда, которая сейчас работает, сможет выполнить поставленные задачи. Рабочая группа, опираясь на постоянные рекомендации международных экспертов, будет следить за прогрессом и отчитываться перед советом»,— сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

Напомним, ВФЛА находится под санкциями World Athletics уже пять лет за многочисленные и систематические допинговые нарушения. На российскую организацию был наложен штраф в размере $6,31 млн, из-за которого ей грозило исключение из Word Athletics. В августе 2020 года он был выплачен.

Кризис в российской легкой атлетике лишил российских спортсменов возможности выступить на мартовском чемпионате Европы в закрытых помещениях в Польше. Ни один из них не получил разрешения соревноваться на них в нейтральном статусе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российская легкая атлетика осталась без чемпионата Европы».