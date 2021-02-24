Российская легкая атлетика осталась без чемпионата Европы

Кризис в российской легкой атлетике, по-прежнему находящейся под международными санкциями из-за допинговых и коррупционных нарушений, лишил отечественных спортсменов возможности выступить на мартовском чемпионате Европы в закрытых помещениях в Польше. Ни один из них не получил разрешения соревноваться на них в нейтральном статусе.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о том, что «россияне не смогут принять участие» в чемпионате Европы в закрытых помещениях. Этот турнир, один из главных перед началом летнего сезона, пройдет с 4 по 7 марта в польской Торуни. Причиной отсутствия российских спортсменов на чемпионате стал отказ Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) в выдаче им допуска на него в качестве нейтральных атлетов.

Он явился очередным следствием глубочайшего кризиса в отечественной легкой атлетике. С 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера она находится в статусе структуры, лишенной признания. В связи с этим российские легкоатлеты ранее были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили.

В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал возможность полного исключения ВФЛА, а значит, и полного запрета российским легкоатлетам участвовать в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления.

Одним из его пунктов было требование выплаты федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов». В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась. Благодаря Министерству спорта штраф в конце концов был выплачен, а World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша. Однако при этом признание — хотя бы частичное — ВФЛА до сих пор не вернула.

Чтобы возвращение состоялось, World Athletics должен одобрить стратегический план восстановления, уже разработанный российской стороной.

В сообщении ВФЛА сказано, что «возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17–18 марта». Если же международная структура затянет рассмотрение, россияне рискуют пропустить и летние соревнования, включая Олимпиаду в Токио.

Алексей Доспехов