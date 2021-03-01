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КМПО поставит «Газпрому» газоперекачивающие агрегаты на 2,8 млрд рублей

Казанское моторостроительное производственное объединение изготовит и поставит компании «Газпром инвест» пять газоперекачивающих агрегатов. Стороны уже подписали соответствующий договор, передает «Интeрфакс».

Стоимость контракта составила 2,8 млрд руб. Согласно условиям сделки, поставку необходимо выполнить до 30 сентября текущего года.

КМПО занимается серийным выпуском газотурбинных двигателей и газоперекачивающих агрегатов для транспортировки и распределения природного газа по магистральным газопроводам. 49,23% в уставном капитале предприятия владеет принадлежащее Татарстану АО «Связинвестнефтехим», еще 48,58% принадлежит московской компании «Инвест-групп».

"Ъ-Казань"


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