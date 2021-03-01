В Госдуму внесен законопроект о регистрации оборудования для производства табачной продукции

Депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР Сергей Катасонов, Андрей Луговой, Айрат Фаррахов и Алексей Веллер внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации в государственной информационной системе оборудования для производства табачной продукции. Он направлен на пресечение нелегального производства.

«Мониторинг рынка табачной продукции показал, что на российском рынке имеются значительные объемы табачной продукции, нелегально производимой на территории РФ и реализуемой без уплаты акцизов и налогов… Кроме того, тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки»,— говорится в пояснительной записке.

Действующее законодательство «нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке», считают авторы законопроекта. Для решения этой проблемы они предлагают ввести обязательную регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Основным оборудованием для производства табачной продукции авторы законопроекта предлагают считать сигаретоделательные машины. Порядок регистрации такого оборудования установит правительство России. Если закон будет принят, эти нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, табачный рынок РФ может ждать смена основного регулятора. «Опора России» попросила премьер-министра Михаила Мишустина передать эти полномочия от Минсельхоза к Минпромторгу, оставив фискальные функции у Минфина. Организация считает, что это облегчит экономические аспекты регулирования рынка и снимет излишние запреты на торговлю табаком с малоформатной розницы.

Подробности — в материале “Ъ” «Табакновенная история».