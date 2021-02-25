Табакновенная история

Табачный рынок РФ может ждать смена основного регулятора. «Опора России» просит премьера Михаила Мишустина передать эти полномочия от Минсельхоза к Минпромторгу, оставив фискальные функции у Минфина. Организация считает, что это позволит замкнуть в одном органе власти все экономические аспекты регулирования рынка, а также снять излишние запреты на торговлю табаком с малоформатной розницы. Но сами табачники призывают к осторожности с такими резкими переменами.

«Опора России» попросила премьера Михаила Мишустина передать в Минпромторг регулирование табачной отрасли при сохранении фискальной функции у Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС). Копия письма от 9 февраля есть у “Ъ”. Сегодня госполитикой и нормативно-правовым регулированием производства и оборота табачной продукции занимается Минсельхоз. К полномочиям Минфина относятся акцизы и правила использования марок. ФНС контролирует производство и оборот табачных изделий, а также собираемость налогов. Минздрав отвечает за противодействие потреблению табака.

Как отмечается в письме «Опоры России», Минпромторг может стать полноценным системным регулятором, который замкнет экономические аспекты, включая производство, продажу, логистику, борьбу с нелегальным рынком. Министерство уже регулирует в целом торговлю, с которой связаны ключевые вопросы рынка. Кроме того, Минпромторг отвечает за систему маркировки, работу госкомиссии по противодействию незаконному обороту товаров и координацию субъектов РФ в части продаж алкоголя и табака, говорится в письме.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов (один из подписавших обращение) поясняет, что Минсельхоз не очень активно занимается табачным рынком, что объяснимо, так как табак в России не растет.

Повестку монополизировал Минздрав, диалог с которым с точки зрения бизнеса очень сложен: министерство заинтересовано только в сокращении легальных каналов продаж табака, указывает он. Минпромторг также курирует развитие малых форматов торговли, которые во многих странах выступают ключевым каналом сбыта табачных изделий, отмечается в письме «Опоры России». А в России возможности малого и среднего бизнеса в реализации продукции ограниченны: например, есть запрет продавать сигареты в 100 м от образовательных учреждений. По словам господина Максимова, под этим понимаются и учреждения исключительно для взрослых. А табачные изделия служат генератором трафика, без которого невозможна нормальная торговая матрица, указывает он.

В пресс-службе правительства сообщили, что письмо направлено в Минсельхоз, Минфин и Минпромторг. В Минфине заявили, что рассмотрят обращение. В Минсельхозе говорят, что оснований для передачи полномочий нет. Министерство ведет конструктивное обсуждение всех актуальных вопросов в отрасли, что способствует принятию сбалансированных решений, добавили там. В Минздраве заявили, что не могут оставаться в стороне от регулирования оборота и потребления табака в пределах своей компетенции. В Минпромторге комментарий не предоставили.

Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев напоминает, что вопрос единого регулятора отрасли обсуждается несколько лет и предметом дискуссий остается ответственный орган. По его словам, Минпромторг может быть таким вариантом, но только при сохранении всей фискальной функции за Минфином, в том числе по обсуждаемому сбору акцизов с помощью кодов маркировки. По словам источников “Ъ”, в последнее время рассматривался вопрос и о передаче регулирования табака Росалкогольрегулированию (РАР). Но собеседник “Ъ”, близкий к правительству, говорит, что последний вариант инициативы был отклонен. В РАР заявили, что вопрос в ведении правительства.

В «Империал Тобакко» напоминают, что основной нерешенной проблемой остается высокая доля нелегальной продукции и логично, если решение будет сфокусировано в одних руках. В «БАТ Россия» говорят, что для отрасли важно, чтобы ее позиция учитывалась при выработке решений, а назначение ответственного — в компетенции правительства. «Филип Моррис Интернэшнл» выступает за сбалансированный подход, предусматривающий, что все участники торговли находятся в равных конкурентных условиях. В «JTI Россия» указывают, что сейчас функционал регулирования методологически корректно распределен между разными министерствами и ведомствами и это обеспечивает прозрачное и эффективное функционирование отрасли. Для предметного рассмотрения потенциальных изменений, подчеркнули в компании, «важно понимать, какие конкретные плюсы это даст».

Анатолий Костырев