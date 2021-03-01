«Единая Россия» определила предварительный список кандидатов от Новосибирской области на выборы в Госдуму

Руководство реготделения «Единой России» в Новосибирской области утвердило предварительный список претендентов-одномандатников на предстоящие выборы в Госдуму.

Как пояснил источник “Ъ-Сибирь” в партии, среди кандидатов действующие депутаты Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Александр Жуков и Максим Кудрявцев, а также депутат областного заксобрания, главврач онкодиспансера Олег Иванинский. По словам источника, партсписок могут возглавить губернатор области Андрей Травников либо господин Жуков.

Отметим, что кандидатам еще предстоит пройти праймериз, которые состоятся в мае. Прием документов начнется в конце мая и продлится в течение месяца.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Новый созыв изберется сроком на пять лет: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам. Сейчас самая многочисленная фракция — «Единая Россия», в нее входит 336 человек.

Артем Шпек