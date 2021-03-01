Волож и его семейный траст хотят продать акции «Яндекса» на $1,9 млн

Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и его семейный траст планируют продать до 29 180 акций класса А. Продажа акций входит в долгосрочную стратегию господина Воложа по диверсификации активов. Если исходить из рыночной стоимости акций в $65 за штуку, пакет акций может быть продан примерно за $1,9 млн.

«Аркадий Волож, основатель и гендиректор "Яндекса", намеревается продать на открытом рынке 29 180 акций класса А... продажа является частью долгосрочной стратегии господина Воложа по диверсификации активов и обеспечению ликвидности»,— говорится в сообщении компании.

Всего господин Волож владеет 30,8 млн акций класса В, сообщила компания. Одна акция класса B конвертируется в десять акций класса A. Совокупная доля акций Аркадия Воложа и его семейного траста на данный момент составляет 8,7% и обеспечивает 45,5% голосов.

Акции «Яндекса» класса А на бирже NASDAQ на 15:27 торговались по цене $65,32 за штуку (+2,09%).