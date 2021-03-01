Клинические испытания вакцины ФМБА с клеточным иммунитетом начнутся в июле

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), начнутся в июле, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, этот препарат формирует клеточный иммунитет, который держится годами.

«Сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат. Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года мы выйдем на клинические исследования»,— сказала госпожа Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Она сообщила, что первую и вторую фазы исследований объединят, так как это разрешается протоколом испытания вакцин. Начало испытаний запланировано с июля. «Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет — годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет»,— сказала она.

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18 января в России началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в стране вакциной «Спутник V», которую разработал центр имени Гамалеи. Также зарегистрированы вакцины центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» разработки центра имени Чумакова.