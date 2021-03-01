Минниханов в день рождения получил свитер с эмблемой «Ак Барса»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подарил президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который сегодня празднует день рождения, свитер с эмблемой хоккейного клуба. Это произошло в ходе традиционной встречи казанцев с главой региона, передает пресс-служба правительства республики.

Господин Минниханов поздравил «Ак Барс» с победой в Восточной конференции и пожелал ему удачи в плей-офф. Он также отметил, что казанцы показали хорошую и достойную игру в регулярном сезоне.

Казанский «Ак Барс» начнет выступление в плей-офф 3 марта. Соперником будет нижегородское «Торпедо». Матч пройдет в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

"Ъ-Казань"