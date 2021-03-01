В парке «Солнечный остров» в Краснодаре появятся теннисные корты и памп-трек

В краснодарском парке «Солнечный остров» планируется размещение новых рекреационных объектов. Об этом на еженедельном аппаратном совещании в администрации рассказала главный архитектор города Наталья Машталир.

По ее словам, концепция развития парка предполагает зонирование территории на зоны тихого отдыха, зоопарка, участка с аттракционами, площадку для проведения массовых мероприятий.

Кроме того, в «Солнечном острове» должны появиться новые объекты рекреационного и спортивного назначения. Среди них – теннисный корт, футбольное поле, волейбольная и спортивная площадки, велопрокат.

Помимо этого мэрия Краснодара хочет создать в парке памп-трек мирового уровня, однако для этого потребуется смягчение охранного режима. Соответствующее обращение власти города планируют в минприроды Кубани.

Также власти Краснодара планируют провести открытое обсуждение концепции развития паркас городскими активистами, представителями общественных организаций, семинары с жителями микрорайона Гидростроителей, а также организовать депутатские слушания, встречи с работающими в парке предпринимателями. Помимо этого на сайте мэрии открыт специальный раздел для обсуждения благоустройства парка.

«Солнечный Остров — не какая-то обособленная территория, а всеми любимый парк. Наведем там порядок. Все, у кого есть разрешительные документы и право собственности на капитальный объект, получат стилистическое решение — никакого изменения конструктива мы не требуем. Но привести в общий стиль все рестораны и кафе попросим. Это коснётся всей территории», - заявил глава города Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что власти Краснодара разработали предварительный эскизный проект благоустройства территории парка «Солнечный остров». По словам главы города Евгения Первышова, разработчики выбрали экостиль. В благоустройстве предполагается использование природных материалов и цветов.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что в порядок планируют привести прогулочные аллеи, спортивные площадки, а также разместить объекты экологического просвещения и несколько тележек для продажи воды и мороженого. Остальная торговля будет осуществляться в капитальных объектах, которые приведут к единому архитектурному облику.

В декабре 2020 года землю парка «Солнечный остров» передали в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки». По словам заместителя начальника управления муниципального контроля Станислава Прасола, в будущем на земельных участка, которые освобождают от незаконных временных сооружений, строить ничего не будут, так как земли входят в границы особо охраняемой природной территории. После этого 89 кафе, киосков, торговых павильонов, расположенных в парке, признали самостроями, а договоры аренды с предпринимателями стали недействительными.

Алексей Белянин