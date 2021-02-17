В Краснодаре разработан проект благоустройства парка «Солнечный остров»

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Власти Краснодара разработали предварительный эскизный проект благоустройства территории парка «Солнечный остров», сообщает пресс-служба мэрии. В марте его представят на обсуждение жителей.

По словам главы города Евгения Первышова, разработчики выбрали экостиль. В благоустройстве предполагается использование природных материалов и цветов.

Как рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, в порядок планируют привести прогулочные аллеи, спортивные площадки, а также разместить объекты экологического просвещения и несколько тележек для продажи воды и мороженого. Остальная торговля будет осуществляться в капитальных объектах, которые приведут к единому архитектурному облику.

Как писал “Ъ-Кубань”, в краснодарском парке «Солнечный остров» демонтируют 89 незаконных построек, включая киоски, аттракционы и торговые павильоны. В конце 2020 года земельный участок, на котором расположены самострои, передали в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки». В будущем на земельных участка, которые освобождают от незаконных временных сооружений, строить ничего не будут, так как земли входят в границы особо охраняемой природной территории.

Наталья Решетняк