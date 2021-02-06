В Краснодаре сносят 89 самостроев в парке «Солнечный остров»

В краснодарском парке «Солнечный остров» демонтируют 89 незаконных построек, включая киоски, аттракционы и торговые павильоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что работы проводятся за счет средств собственников, в аренде которых находилась муниципальная земля.

В конце 2020 года земельный участок, на котором расположены самострои, передали в постоянное бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки». По словам заместителя начальника управления муниципального контроля Станислава Прасола, в будущем на земельных участка, которые освобождают от незаконных временных сооружений, строить ничего не будут, так как земли входят в границы особо охраняемой природной территории.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил оставить в силе решение арбитражного суда Краснодарского края о сносе самовольной трехэтажной постройки, являющейся административным зданием «Сафари-парка» на Солнечном острове. Строительно-техническая экспертиза установила, что объект не соответствует Правилам землепользования и застройки города и не соответствует сейсмическим требованиям, а, следовательно, угрожает жизни и здоровью людей.

Наталья Решетняк