Глава Краснодара рассказал о решении проблем с подтоплениями в Московском микрорайоне

Власти Краснодара организуют постоянное дежурство водооткачивающей техники в Московском микрорайоне, где в последнее время наблюдаются регулярные подтопления. Об этом на еженедельном аппаратном совещании заявил глава города Евгений Первышов.

Он напомнил, что похожая ситуация наблюдалась в Восточно-Кругликовском микрорайоне, недалеко от стадиона ФК «Краснодар». По словам градоначальника, власти Краснодара по-прежнему постоянно проводят там прочистку сетей, кроме того, каждую неделю работают специалисты городского водоканала. Евгений Первышов отметил, что постоянно в этом районе из фекального коллектора достают отходы, которые попадают из квартир жителей в канализацию и вызывают заторы.

«Я хочу еще раз заострить на этом внимание. Самая частая причина возникновения засорения канализации - влажные салфетки и другие бытовые отходы, которые не растворяются в воде. Жителям нужно быть предельно внимательным на этот счёт»,- подчеркнул господин Первышов.

Как рассказал вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев, 3 марта в администрации города состоится совещание с участием сетевых компаний и застройщиков, где будет обсуждаться вопрос передачи сетей на обслуживание «Краснодар Водоканала». Также в планах у администрации города заменить коллектор в Московском микрорайоне на более мощный.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году сотрудники муниципальной службы по содержанию сетей ливневой канализации за минувший год прочистили 183 километра ливневки, приведены в порядок 7,6 тыс. дождевых колодцев. Работы проведены по 935 адресам.

Алексей Белянин