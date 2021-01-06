В прошлом году в Краснодаре прочистили более 183 километров ливневки

Сотрудники муниципальной службы по содержанию сетей ливневой канализации за минувший год прочистили 183 километра ливневки, приведены в порядок 7,6 тыс. дождевых колодцев, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы проведены по 935 адресам. В частности, в конце декабря очищены сети по ул. Буденного (на участке ул. Базовская — ул. Седина), ул. Чкалова (ул. Длинная — ул. Горького), ул. Кияшко — ул. Косякина и др.

Специализированная служба по содержанию сетей ливневой канализации была создана в 2019 году. За время своей работы ее сотрудники прочистили 254 километра сетей.

Андрей Ульченко