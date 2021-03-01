В Курганскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса

Курганская область 1 марта получила новую партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» - 2 тыс. доз. Как сообщают в пресс-службе правительства области, препарат будет передан в городские поликлиники и районные больницы для дальнейшей массовой вакцинации населения от COVID-19.

За весь период вакцинации регион получил 30,5 тыс. комплектов. По состоянию на 1 марта привито 23,6 тыс. человек, из них 8,8 тыс. уже поставили обе дозы, рассказала главный внештатный эпидемиолог Зауралья Оксана Сагайдак.

По данным на понедельник, за прошедшие сутки в Курганской области подтвердили 68 новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии – 17778. Выписано за день 11 человек.