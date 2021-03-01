В морском порту Таганрога у мужчины изъяли экстремистскую литературу

С теплохода, который прибыл в Таганрогский морской порт из Турции, таможенники изъяли книгу «Священное писание. Перевод нового мира» 2007 года издания, которая признана в России экстремистской. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как сказано в сообщении, книга находилась в каюте в письменном столе второго механика — гражданина Украины 1960 года рождения. Мужчина пояснил, что изучал по книге Ветхий Завет, а о том, что издание признано в стране экстремистским, он не знал. В отношении механика было возбуждено два дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Наталья Шинкарева