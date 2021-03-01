Максим Топилин назначен старшим советником главы РЖД

Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР), экс-глава Минтруда Максим Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД, сообщает корпоративная газета «Гудок».

«Максим Топилин будет оказывать содействие в работе с органами власти и нормотворческой деятельности в области социальной политики и охраны труда»,— говорится в сообщении.

Чем известен Максим Топилин Читать далее

Господин Топилин был председателем ПФР с 23 февраля 2020 года. До этого он работал министром труда и социальной защиты (с 21 мая 2012 по 21 января 2020 года). Вместо Максима Топилина ПФР возглавил Андрей Кигим. Он руководил Фондом социального страхования.