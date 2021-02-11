Чем известен Максим Топилин

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свою должность, рассказали “Ъ” три источника в федеральном правительстве. По их словам, он уже объявил о своем уходе сотрудникам фонда. Подробности биографии господина Топилина — в материале “Ъ”.

Топилин Максим Анатольевич родился 19 апреля 1967 года в Москве. В 1988 году окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства имени Плеханова. Учился одновременно с будущим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. С 1988 года работал младшим научным сотрудником, аспирантом НИИ труда Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам. С 1991 по 1994 год — старший научный сотрудник, завсектором НИИ.

В 1994–1996 годах — специалист-эксперт, консультант отдела труда, занятости и миграции департамента труда, здравоохранения и социальной защиты населения аппарата правительства РФ. В 1996–1997 годах — консультант отдела социальной политики и труда департамента труда и здравоохранения аппарата правительства РФ.

После реорганизации аппарата правительства в апреле 1997 года стал консультантом отдела социальной политики и труда департамента социального развития аппарата правительства РФ, а в 1998 году возглавил этот отдел.

В сентябре 2001 года назначен заместителем министра труда и социального развития. Курировал вопросы занятости населения, профессионального обучения и развития человеческих ресурсов. С 2004 по 2008 год — руководитель Федеральной службы по труду и занятости. В мае 2005 года назначен главным государственным инспектором труда Российской Федерации. С 2008 по 2012 год — заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ. С 17 ноября 2012 года — министр труда и социальной защиты. 22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Награжден орденом Мужества («за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-южноосетинском конфликте»). Кандидат экономических наук (тема диссертации «Материальное стимулирование трудового вклада структурных подразделений предприятия»). Женат, имеет двух дочерей.