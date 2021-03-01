В Петербурге возбудили дело об утечке данных о рейсе, которым летел Навальный

Санкт-петербургское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о несанкционированном получении информации из служебной базы данных «Розыск-Магистраль», выяснил “Ъ”. Там в том числе содержалась информация о рейсе из Томска в Москву, которым 20 августа летел оппозиционер Алексей Навальный. В тот день политику стало плохо, и его госпитализировали.

В ходе проверки выяснилось, что в базу данных заходил петербургский майор полиции. Там он якобы искал информацию о рейсах из Томска в Домодедово. Он выбрал рейс 2614 авиакомпании S7 (именно им летел Алексей Навальный) «и получил персональные данные», которые «передал некоему лицу». В результате было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Подробности — в материале “Ъ” «"Магистраль" утекла в Санкт-Петербурге».